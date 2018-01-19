Болтающийся на ветру самолет чудом приземлился во время урагана
Из-за урагана "Фредерике" на территории Германии был объявлен красный уровень угрозы, передает "Российская газета". Скорость порывов ветра достигала 116 километров в час. Особую опасность стихия представляла для самолетов. Однако пилоты одного из лайнеров, прибывающих в Дюссельдорф, проявили чудеса мастерства и даже в таких непростых условиях смогли приземлиться. Пугающую картину приземления сняли на видео очевидцы.
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