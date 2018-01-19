Ученые вычислили самых надоедливых членов семьи

Самыми "неудобными" членами семьи оказались мамы, сестры и жены. Представительницы прекрасного пола доставляют больше всего неприятных минут родственникам.

Какие эмоции вызывают друг у друга разные члены семейства? Таким вопросом задались американские ученые. Выяснилось, что самые "неудобные" родственники – представители женской половины человечества.

"Отношения с родственниками женского пола могут быть для многих людей своеобразным обоюдоострым мечом. С одной стороны, они могут быть теми членами семьи, от которых сильнее всего зависит ваша жизнь, а с другой – самыми ворчливыми и неудобными для общения близкими людьми", – считает Клод Фишер из Университета Калифорнии в Беркли.

Семейные отношения беспокоят людей гораздо больше, чем общение с друзьями и незнакомцами. В среднем у них периодически или постоянно вызывают дискомфорт примерно 15% родственников, тогда как среди друзей или незнакомцев – только 6-7%. Это выяснили калифорнийские ученые, опросив около тысячи добровольцев.

Социологи обычно обращают внимание на положительные связи, помогающие укреплять семью и делающие ее ячейкой общества. Однако не менее важны отрицательные связи, вызывающие дискомфорт и острое желание убежать подальше. Исследователи попросили добровольцев рассказать о родственниках, друзьях или просто знакомых, которые иногда кажутся им слишком требовательными или сложными в общении.

"Люди часто говорят, что крепкие семейные и социальные узы полезны для общества и самого индивида. С другой стороны, они могут вызывать столько же стресса, сколько и радости. Нам важно понять, как подобные негативные эффекты влияют на наше самочувствие и здоровье", – отметил Фишер.

Самыми надоедливыми родственниками американцы назвали мам, сестер и жен. Каждый третий участник опроса признался, что общение с этими членами семьи вызывает у него психологический дискомфорт. Что интересно, такое мнение высказывали не только мужчины, но и женщины, пишет American Sociological Review.