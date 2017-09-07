Ко Дню города Тверскую превратят в выставку

Ко Дню города Тверская улица в Москве станет выставкой под открытым небом. На тротуарах появятся 60 стеклянных витрин, поделенных на четыре тематические площадки.

Специальные конструкции, где разместятся экспонаты, будут оснащены подсветкой. Ожидается, что в празднике примут участие до десяти миллионов человек, передает сетевое издание m24.ru.