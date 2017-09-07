Захватчику Ситибанка Петросяну вынесли приговор

Московский окружной военный суд вынес приговор по делу Арама Петросяна, который обвинялся в захвате столичного отделения Ситибанка. Его отправили в колонию строгого режима на 12 лет, передает Life.ru.

Напомним, что Петросян захватил заложников в Ситибанке в августе 2016 года. Злоумышленник сдался правоохранителям и в ходе следствия признал вину.