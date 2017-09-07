Москвичей предупредили о сильном тумане

Столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы о сильном тумане, который опустился на город утром 7 сентября. Он продержится несколько часов.
Ожидается снижение видимости до 200-500 метров, передает НСН. Автомобилистам рекомендовано быть предельно внимательными.
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