Москвичей предупредили о сильном тумане

Столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы о сильном тумане, который опустился на город утром 7 сентября. Он продержится несколько часов.

Ожидается снижение видимости до 200-500 метров, передает НСН. Автомобилистам рекомендовано быть предельно внимательными.