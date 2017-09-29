Хозяин интернет-звезды рассказал о самочувствии питомца
"Собака совершенно здорова и цела. Спасибо за беспокойство. У него хороший подшёрсток зимой, шерсть мокрая была только сверху. Зовут Стив, ему 2 года и 4 месяца, ездил со мной от Пятигорска до Мурманска", – рассказал владелец собаки Владимир Лавров.
По его словам, видео снято в декабре 2016 года под Пятигорском. Фраза про "фиаско" вырвалась сама собой, обычно в жизни Владимир это слово не использует.
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