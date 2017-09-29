Хозяин интернет-звезды рассказал о самочувствии питомца

В Рунете зародился потенциальный мем: видео с псом, который по неосторожности падает в ручей, а его хозяин произносит – "это фиаско, братан". Ролик быстро разошёлся по Сети, а фраза хозяина собаки Владимира Лаврова стала крылатой.

"Собака совершенно здорова и цела. Спасибо за беспокойство. У него хороший подшёрсток зимой, шерсть мокрая была только сверху. Зовут Стив, ему 2 года и 4 месяца, ездил со мной от Пятигорска до Мурманска", – рассказал владелец собаки Владимир Лавров.



По его словам, видео снято в декабре 2016 года под Пятигорском. Фраза про "фиаско" вырвалась сама собой, обычно в жизни Владимир это слово не использует.