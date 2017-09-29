Ведущая новостей начала рожать в прямом эфире
35-летняя ведущая новостей прямо во время трансляции программы в прямом эфире поняла, что у нее отошли воды. Однако девушка решила не прерывать программу, пишет kp.ru.
Натали продолжала спокойно сидеть, лишь несколько раз усмехнувшись. Мужественно дождавшись окончания выпуска новостей, ведущая обратилась за помощью. Исполнительный продюсер программы помогла транспортировать будущую мать в больницу, передает Daily News.
Спустя 13 часов у журналистки родился прекрасный мальчик по имени Джеймин. Как отмечает издание, роды прошли без осложнений. Комментируя инцидент, коллеги Натали восхитились ее поведением, отметив, что девушка поступила как настоящий профессионал. Теперь малыш Джейми просто обязан стать известной личностью, ведь его жизнь фактически началась под софитами.
Ранее стало известно, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон собралась рожать третьего ребенка дома. Таким образом, супруга принца Уильяма хочет избежать назойливого внимания журналистов.
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