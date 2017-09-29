Когда в Москве дадут тепло

Отопление в столичных квартирах начали включать вечером 28 сентября. "Поступают жалобы от москвичей, и я дам поручение, чтобы сегодня же вечером начинали подключать жилой фонд Москвы", – сказал Сергей Собянин накануне в интервью каналу "ТВ Центр".

Как поясняет сетевое издание m24.ru, согласно нормативам, отопление в Москве обычно включают, когда среднесуточная температура держится на уровне восьми градусов в течение пяти дней. К примеру, в прошлом году топить начали с 1 октября.