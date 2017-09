Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз

Сын президента США Дональда Трампа Эрик на своей странице в Twitter поделился радостной новостью – у него родился сын. "Лара Трамп и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8:50 сегодня утром", – написал он, сопроводив сообщение фотографией младенца.

.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8