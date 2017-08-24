Страдающая по iPhone 7 россиянка встревожила Сеть

Набирает популярность размещенное в Сети видео с автомобильного видеорегистратора, в котором Настя устраивает психическую атаку на своего юношу. чтобы тот подарил ей iPhone7.

"Я потому что всем сказала, что ты мне iPhone подаришь. А ты мне его не подарил до сих пор. Я хочу сейчас. Ты мне его уже пять месяцев обещаешь, с тех пор, как общагу свою продал", – голосит Анастасия. В ответ на закадровое замечание, что, мол, денег сейчас нет – Настя голосит с удвоенной силой.



"Когда ты из-под родительского крыла уже выросла, а работать не хочешь. Жалкое зрелище. Истерика, как у 4-летнего ребенка", – отмечают пользователи. "Тут однозначно: хочешь симпатичную бабу – покупай, или купит другой", добавляет еще один комментатор. Кроме того, Анастасии пророчат одинокое будущее: не все выдержат рядом с собой так и не выросшую из детсадовского возраста капризную избалованную девчонку.