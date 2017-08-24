В Москве запустили тематический поезд ко Дню города

Руководство столичного метрополитена запустило тематический поезд в честь 870-летия Москвы. Состав курсирует по Кольцевой линии подземки.
Вагон украсили фотографиями известных ученых, политиков, спортсменов и деятелей искусства, которые жили и работали в Москве. Ожидается, что за сутки экспозицию смогут посмотреть свыше десяти тысяч человек, передает НСН.
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