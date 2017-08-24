В Москве объявлено экстренное предупреждение

Столичное управление МЧС предупредило о возможном ухудшении погоды. На Москву в ближайшие часы может обрушиться шквалистый ветер, град и гроза.
Во время бури скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду, сообщили в ведомстве. Предупреждение действует до 25 августа.
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