Финны обнимаются с деревьями в честь столетия республики

Второй раз подряд в конце августа в Финляндии проходит Неделя объятий с деревьями, передает Flashnord. В этот раз мероприятие приурочено также к столетнему юбилею республики. Организаторы акции из Центра защиты окружающей среды уверены, что проявить нежность к финским деревьям можно в любой момент – во время утренней побежки, похода за грибами, игр или в конце напряженного рабочего дня. Кроме того, финнам рекомендуется отыскивать старые деревья, которые могут быть ровесниками страны, и делиться снимками этих красавцев в социальных сетях. Самым старым деревом Финляндии считается растущая в Лапландии 800-летняя сосна.