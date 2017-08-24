Под конец августа в Москве пройдут Дни открытых садов

С 25 по 30 августа впервые в столице пройдет экологический марафон "Дни открытых садов", говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. В 12 садах на особо охраняемых природных территориях города будут проходить познавательные экскурсии, лекции, мастер-классы и викторины.

"На особо охраняемых природных территориях есть живописные и интересные сады, дендросады и аптекарские огороды. В дни открытых дверей здесь расскажут о редких растениях, а также о полезных и вредных свойствах трав и цветов", – рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

