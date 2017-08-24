На Москву обрушилась почти треть месячной нормы осадков

За вечер и ночь 23 августа в Москве выпало 29% от многолетних месячных значений осадков, передает "Газета.ru". При этом норма за весь август – 77 миллиметров. Всего за день на столицу обрушилось 22 миллиметра. В центре города за последние 12 часов выпало 25 миллиметров осадков. При этом синоптики прогнозируют, что дожди вернутся в столицу 24 августа, однако носить ливневый характер они уже не будут.