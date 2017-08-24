МЦК свяжут с новыми направлениями на железной дороге

С 2018 года начинается второй этап развития транспортно-пересадочных узлов Московского центрального кольца. В его рамках запланирована интеграция МЦК с еще четырьмя железнодорожными направлениями, а также с новыми станциями Московского метрополитена, рассказал первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Гамид Булатов.

Эти работы планируется завершить до 2020 года, после чего стартует третий этап, который заключается в развитии прилегающих к транспортно-пересадочным узлам МЦК территорий. "Добавлю, что благодаря развитию транспортной инфраструктуры доступность многих районов уже сейчас значительно улучшилась", – цитирует сетевое издание m24.ru Гамида Булатова.

"Мэр поставил нам задачу, чтобы максимальное количество транспортно-пересадочных узлов было построено по принципу "сухие ноги", – добавил он. На самих узлах пассажиры могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, заряжать свои мобильные телефоны, там будут установлены скамейки, зеркала, банкоматы и аппараты по продаже напитков и легких закусок.