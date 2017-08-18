Золотой дневник школьника удивил Путина

Президент России Владимир Путин во время визита в Севастополь восхитился великолепием дневников российских школьников: золото на алом. Новая школа в севастопольском образовательном центре "Бухта Казачья" готова принять учащихся.

Визит президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в Севастополь начался с посещения новой школы в образовательном центре "Бухта Казачья". В кабинете, где предстоит учиться первоклашкам, были разложены дневники российского школьника, на обложке которых изображены алые с золотым тиснением карты и герба России.

Взяв в руки один из дневников, Владимир Путин только подивился тому великолепию, которое уже первого сентября перейдет во владение юных россиян. Золотое тиснение на алом фоне показалось президенту достойным. Удовлетворен российский лидер и новым зданием школы, сообщает "Комсомольская правда".

"Мы бы строили больше, средства в бюджете есть, но вопросы возникают к качеству строительных работ. А это в школах важнейший показатель", – в ходе встречи с родителями будущих первоклашек пояснил российский президент. По его собственному признанию, когда впервые попал в Севастополь, он с трудом сдерживал слезы от увиденного.

Золото на алом: Путин в Севастополе удивился золотому дневнику российского школьника pic.twitter.com/aL8vFVRQJw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 августа 2017 г.

"У меня, когда я сюда в первый раз приехал, у самого чуть ли не слезы навернулись. С подобной ситуацией сталкиваются многие города, а в самом Севастополе предстоит сделать очень много, чтобы привести все в достойный города вид. Но делать это надо аккуратно, последовательно. Если потребуются дополнительные ресурсы, мы готовы их предоставить. Но естественно, не на удорожание бессмысленное, а на увеличение темпов работ", – сказал президент.

Во время встречи с исполняющим обязанности губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым президенту был представлен новый план развития города. Были также обсуждены жалобы севастопольцев: они у президента были подшиты в отдельной папке. Губернатору предстоит разбираться не только с состоянием дорог и остальной городской инфраструктурой, но еще и с военными пенсионерами. Многие из них несколько лет служили под украинским знаменем, а когда Крым вернулся в Россию, в их пенсионном обеспечении возникли недочеты.

Встретился Путин и с байкерами из клуба "Ночные волки". Александр "Хирург" Залдостанов, лидер "Волков", передал президенту картину, изображающую рукопожатие. Полотно привезли с собой германские гости проходящего под Севастополем байк-шоу и попросили Хирурга передать картину президенту.