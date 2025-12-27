Новогодняя сказка для двоих: в Москве прошли церемонии бракосочетания в ГУМе и "Доме Деда Мороза"

Список столичных "адресов счастья" становится шире.

В преддверии новогодних праздников Москва подарила молодоженам настоящую сказку: 25 декабря — в последнюю «красивую» дату уходящего года — состоялись 22 эксклюзивные церемонии бракосочетания в необычных локациях. Торжества прошли в Доме главного зимнего волшебника – Деда Мороза в кинопарке «Москино» и в историческом кинозале ГУМа, впервые открывшем двери для свадебных церемоний.

ГУМ, будучи одной из знаковых достопримечательностей столицы, на один день превратился в пространство для романтических клятв. В центре событий оказался «Киносалон» — камерное арт‑пространство с глубоким темно‑синим колоритом, создающим атмосферу утонченной торжественности. Для свадебной церемонии зал украсили особым декором, а после официальной регистрации пары смогли запечатлеть первые семейные фотографии на фоне праздничных декораций главного магазина страны.

«Дом Деда Мороза» в кинопарке «Москино» встретил молодоженов поистине волшебной атмосферой. Здесь все напоминало о приближающемся празднике: сверкающая новогодняя елка, портреты зимнего волшебника, письма с заветными желаниями и другие элементы праздничного убранства. Каждая деталь интерьера превращала церемонию в настоящую сказку, оставляя в памяти яркие впечатления.

Обе площадки уже закрепили за собой статус новых «адресов счастья». В 2026 году ГУМ откроет 12 дат для бракосочетаний — первые церемонии запланированы на 30 января. В кинопарке «Москино» молодожены смогут выбрать одну из 13 дат в период с апреля по сентябрь.

Чтобы подать заявление на регистрацию брака в этих локациях, есть несколько удобных способов. Это можно сделать лично — во Дворце бракосочетания № 3 (для ГУМа) или во Дворце бракосочетания «Южное Бутово» (для кинопарка «Москино»), а также онлайн — через портал государственных услуг или сайт mos.ru.

В общей сложности Москва предлагает более 60 площадок для торжественных церемоний — от классических дворцов бракосочетания до необычных локаций вроде станции метро «Маяковская», исторических усадеб и ресторанов. Помочь с выбором места призван сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. Это полноценный гид, позволяющий отфильтровать площадки по ключевым параметрам (стиль интерьера, вместимость, расположение); указать желаемую дату и количество гостей; ознакомиться с детальным описанием каждой локации; получить контактные данные для связи.

Таким образом, столица продолжает расширять возможности для создания особенных свадебных воспоминаний, сочетая традиции и современные форматы торжеств.