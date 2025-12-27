Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Новогодняя сказка для двоих: в Москве прошли церемонии бракосочетания в ГУМе и "Доме Деда Мороза"

Новогодняя сказка для двоих: в Москве прошли церемонии бракосочетания в ГУМе и "Доме Деда Мороза"
68

Список столичных "адресов счастья" становится шире.

В преддверии новогодних праздников Москва подарила молодоженам настоящую сказку: 25 декабря — в последнюю «красивую» дату уходящего года — состоялись 22 эксклюзивные церемонии бракосочетания в необычных локациях. Торжества прошли в Доме главного зимнего волшебника – Деда Мороза в кинопарке «Москино» и в историческом кинозале ГУМа, впервые открывшем двери для свадебных церемоний.

ГУМ, будучи одной из знаковых достопримечательностей столицы, на один день превратился в пространство для романтических клятв. В центре событий оказался «Киносалон» — камерное арт‑пространство с глубоким темно‑синим колоритом, создающим атмосферу утонченной торжественности. Для свадебной церемонии зал украсили особым декором, а после официальной регистрации пары смогли запечатлеть первые семейные фотографии на фоне праздничных декораций главного магазина страны.

«Дом Деда Мороза» в кинопарке «Москино» встретил молодоженов поистине волшебной атмосферой. Здесь все напоминало о приближающемся празднике: сверкающая новогодняя елка, портреты зимнего волшебника, письма с заветными желаниями и другие элементы праздничного убранства. Каждая деталь интерьера превращала церемонию в настоящую сказку, оставляя в памяти яркие впечатления.

Обе площадки уже закрепили за собой статус новых «адресов счастья». В 2026 году ГУМ откроет 12 дат для бракосочетаний — первые церемонии запланированы на 30 января. В кинопарке «Москино» молодожены смогут выбрать одну из 13 дат в период с апреля по сентябрь.

Чтобы подать заявление на регистрацию брака в этих локациях, есть несколько удобных способов. Это можно сделать лично — во Дворце бракосочетания № 3 (для ГУМа) или во Дворце бракосочетания «Южное Бутово» (для кинопарка «Москино»), а также онлайн — через портал государственных услуг или сайт mos.ru.

В общей сложности Москва предлагает более 60 площадок для торжественных церемоний — от классических дворцов бракосочетания до необычных локаций вроде станции метро «Маяковская», исторических усадеб и ресторанов. Помочь с выбором места призван сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. Это полноценный гид, позволяющий отфильтровать площадки по ключевым параметрам (стиль интерьера, вместимость, расположение); указать желаемую дату и количество гостей; ознакомиться с детальным описанием каждой локации; получить контактные данные для связи.

Таким образом, столица продолжает расширять возможности для создания особенных свадебных воспоминаний, сочетая традиции и современные форматы торжеств.

27 декабря 2025, 16:07
Фото: mos.ru/ пресс-служба Управления ЗАГС Москвы
mos.ru✓ Надежный источник

В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки

В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки
Памятник конструктивизма на улице Пруд?Ключики капитально обновят. Часть исторического ансамбля бывшего рабочего поселка Дангауэровка в районе Лефортово – многоквартирный дом №5 на улице Пруд‑Ключики капитально отремонтируют.

В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия"

В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия"
Как зрелый возраст становится временем интересных открытий и ярких побед. В знаменитом Охотничьем домике Нескучного сада состоялся финал новогодней игры «Что? Где? Когда?» для участников проекта «Московское долголетие».

По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского

По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского
Прогулка по столице превращается в путешествие по памятным местам талантливых людей. На портале «Узнай Москву» появился необычный прогулочный маршрут, который позволяет взглянуть на столицу глазами главного режиссера Малого театра, заслуженного артиста России Алексея Дубровского.

В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов

В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов
Проект обновления зданий 1920–1930-х годов предусматривает сохранение их архитектурных особенностей. В Москве согласовали проекты капитального ремонта двух знаковых зданий в поселке Дубровка Южнопортового района.

"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году

"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году
Спортивный ритуал в парке "Останкино" задаст тон новому году. Новый год для многих – символ обновления, возможность начать с чистого листа, исправить ошибки или сделать первый шаг к мечте.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков

Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков
Старинные районы столицы превращаются в пространство для увлекательных открытий. В новом зимнем сезоне масштабный фестиваль «Усадьбы Москвы» превратил три центральных района города — Басманный, Арбат и Хамовники — в единое культурное пространство.

