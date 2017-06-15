Илона Новоселова постоянно шутила со смертью

Победитель третьего сезона "Битвы экстрасенсов" рассказал о жизни колдуньи. А заодно сообщил о негативе со стороны ее конкурентов.

Мехди Эбрагими Вафа – ясновидящий из Ирана, победитель третьего сезона программы "Битва экстрасенсов" на ТНТ – одним из первых узнал о гибели Илоны Новоселовой. Они были знакомы, имели общих друзей. Dni.Ru связались с Мехди и поговорили о покойной колдунье.

"Считаю, что Илона была яркой участницей проекта, у нее действительно были способности, – заявил экстрасенс. – Думаю, ее черная методика работы и самоотдача сыграли свою роль".

"Андрей был хорошим человеком, но смена пола – всегда большой стресс, – продолжил Мехди. – Представьте: в одном человеке борется одновременно женское и мужское, и оба этих начала невероятно сильны. Не будем забывать и о гормонах. Все это оказывает сильное влияние на нервную систему".

"Не чувствую, что она стала жертвой проклятия, но определенное влияние участники шоу "Битва экстрасенсов" на нее имели. И я чувствую негатив с их стороны, – отметил ясновидящий. – Ее психика и без того была подвижной – она не контролировала нервы, плюс влияние соперников".

"Я бы сказал, что Илона всегда шутила со смертью. Этого делать категорически нельзя. К тому же она была конфликтная, поэтому и собирала в себе негатив других участников. Плюс конфликт внутренний. Ее мало кто понимал. Итог – трагедия, о которой мы все узнали с содроганием", – подчеркнул Мехди.