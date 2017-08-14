Украинской журналистке устроили травлю за любовь к коллеге из России

Украинская журналистка Наталья Гуменюк вышла замуж за телеведущего российского "Дождя" Петра Рузавина. Этот брак уже начали массово обсуждать в социальных сетях.

Украинский журналист Роман Скрыпин рассказал о бракосочетании коллег на своей странице в социальной сети Facebook. Он подчеркнул, что Петр Рузавин – сотрудник запрещенного на территории Украины СМИ, а Наталья Гуменюк – глава организации "Громадськое телевидение". "Счастье молодым! Горько! В десны! Необходимы еще какие-то объяснения?" – написал он.

По словам Скрыпина, телеведущий "Дождя" за некоторое время до свадьбы встретился с представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики. "Хронология такова: Петр фотографируется с (первым главой ДНР Александром. – Прим. Ред.) Бородаем. Петр женится на Гуменюк (просто Господи!). Веселая церемония в Минске", – рассказал сотрудник СМИ.

В связи с этим Роман Скрыпин заинтересовался дальнейшей судьбой журналистской четы. Он предположил, что кто-то из них переедет в другую страну. "Стоит надеяться, что Наталья теперь переселится в Москву? Или Рузавин получит денежную должность на "Громадськом"?" – написал он.

Ранее Наталья Гуменюк развязала в социальных сетях конфликт, заявив, что многие взрослые люди "мусорят" в новостных лентах фотографиями своих детей. "Будут ли теперь молодожены засорять страничку в Facebook своим генетическим материалом?" – пошутил по этому поводу в связи со свадьбой журналистов Роман Скрыпин.

Напомним, в 2016 году биатлонист сборной России Тимофей Лапшин сделал предложение украинке Ольге Абрамовой, выступающей за команду Украины. В День всех влюбленных он подарил ей роскошное кольцо с бриллиантами. Отметим, что Абрамова до 2012 года выступала за сборную России, однако приняла решение переехать в соседнюю страну, так как она оказалась не востребована у себя на родине.