Любовь Вороненкова к Максаковой назвали фарсом

Россияне засомневались в искренности чувств покойного Дениса Вороненкова к оперной диве Марии Максаковой. Близкий друг экс-депутата заявил, что тот любил женщин совсем иного типажа.

Марию Максакову и ее мужа Дениса Вороненкова продолжают обсуждать на главных телеканалах страны в прайм-тайм. Накануне эксперты комментировали последние слухи о сбежавших на Украину супругах в ток-шоу "Прямой эфир", а 27 июня им посвятили очередной выпуск "Пусть говорят".

В студии появился близкий приятель Вороненкова Евгений Немировский. Ведущий передачи Андрей Малахов спросил у мужчины, мог ли Денис потерять голову от Марии Максаковой.

"Нет. Я его знаю очень сильно, глубоко. Вкусы его знаю. Он любит миниатюрных, с носиком вздернутым, пучеглазеньких, с губками бантиком, без ботокса, конечно. Ну, извините меня! Максакова прекрасная, красивая, хорошо поет... Но это не его вкус!" – заверил друг Вороненкова.

Малахов тоже сомневается. "Я не говорю про то, что она не была влюблена в него, был ли он в нее влюблен – вот вопрос!" – заявил телеведущий. Он продемонстрировал гостям студии фрагмент совместного интервью супругов, в котором Денис выглядел равнодушным по отношению к жене. "Я знаю, насколько может влюбиться Маша, потерять голову и забыть обо всем, и насколько прагматичным может быть Вороненков", – отметил Андрей.

На видео запечатлено, как улыбающаяся певица говорит, что ей нравится отзывчивый и добрый Киев. Денис, слушая жену, выглядит печальным и хмурится. "Она перед ним там вообще: "Я тебе песни пою!" А он: "Ну да, да..." – передразнил фонтанирующую эмоциями Максакову и флегматичного Вороненкова Малахов.

Эксперт-журналистка поддержала шоумена, вспомнив, как ее коллега вернулась с интервью с супругами, когда они еще были депутатами и проживали в России. "Она сказала: "Максакова просто как кошка в него влюблена, она прям глаз не сводит, а он очень холодно к ней относился", – процитировала сослуживицу девушка. И тогда у репортеров возникла версия, что он якобы женился для отвода глаз и уже готовился к отъезду. Мол, браком с Марией он мог попытаться отвести подозрения от бывшей жены Юлии, которой досталось в итоге его огромное наследство.

Полковник МВД Украины в отставке Галина Запорожцева заподозрила неладное, заметив на видео-кадрах со свадьбы Максаковой и Вороненкова, как он теребит и все время снимает с пальца кольцо. "Это явный признак того, что его тяготит этот брак, – заявила эксперт. – Вы посмотрите выражения лиц! Она действительно влюбленная женщина, а у него такое ощущение, что какая-то обязанность... Будто его кто-то принудил к этому браку".

Отметим, что большой любви между Марией и Денисом не увидела и ясновидящая Галина Янко. Еще в июне гадалка заявила в интервью Dni.Ru, что Максакова разлюбила мужа перед трагедией. "Хочу заметить, что большой любви в последнее время я между ними не увидела. Пару связывали больше дружеские и родственные отношения до гибели Вороненкова", – сообщила экстрасенс.

В "воскрешение" Дениса ясновидящая не верит. "Слух о том, что в Израиле видели его на улице, несостоятелен. Скорее всего это был просто похожий человек. Карты сразу показывают наличие духа Тьмы, так сказать потустороннего Мира", – уверена Галина.

Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

