У Савченко сорвалась свадьба c принцем

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что во время службы в Ираке ее сватал местный принц. Она отметила, что носитель королевской крови предлагал за нее крупную сумму денег.

Бывшая летчица вспомнила, что принц Эс-Сувейри готов был заплатить за нее 300 тысяч долларов, передает телеканал "112 Украина". Однако Надежда Савченко отнеслась к подобному предложению со смехом и "диким непониманием".

"Деньги-то шли не мне. Меня покупали как вещь. Деньги шли командиру, а я должна была просто замуж выйти", – рассказала экс-военнослужащая.

Сейчас Надежда Савченко понимает, что в Ираке "покупка" жены – "это совершенно нормально". При этом она отметила, что за нее предложили сравнительно высокую цену, так как "у них 2,5 тысячи долларов – это калым за женщину, а 50 тысяч долларов – это голова террориста".

Ранее бывшая летчица рассказала, что она более склонна к мужскому подходу в построении личной жизни. По ее словам, она "берет сколько хочет, когда хочет и того, кого хочет".

"У меня есть Украина. Все почему-то думают, что для человека обязательна личная жизнь, потому что без этого она неполная. Личная жизнь – это не один парень", – заявила народный депутат. Она добавила, что ни один мужчина не может быть сильнее нее, поэтому она ищет человека, хотя бы равного себе.



Савченко пришла в Раду в пуховике и на каблуках pic.twitter.com/IKs4RdpQH0 — Сільвія Старк (@silviastarkis) 21 марта 2017 г.

Напомним, народный депутат Верховной рады Надежда Савченко перешла на женственный стиль в одежде. Бывшая летчица 21 марта появилась в здании парламента в туфлях на каблуках и в элегантном темном пуховике итальянского бренда.