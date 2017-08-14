Турист за пару минут выиграл 710 миллионов рублей

Житель США по имени Родольфо легко и непринужденно выиграл в казино Лас-Вегаса почти 12 миллионов долларов. При этом первоначальная ставка мужчины составила всего лишь три доллара.

Сотрудники казино, расположенного при отеле Fremont в Лас-Вегасе были в шоке от того, что один из их клиентов смог выиграть в автомат аж 11,8 миллиона долларов (около 710 миллионов рублей). Счастливчиком оказался житель Калифорнии по имени Родольфо.

Мужчина приехал в злачное заведение и решил немного поиграть в игровые автоматы, максимальная ставка которых составляет всего три доллара. За считанные минуты турист вдруг стал миллионером.

В данный момент счастливчик уже получил чек на полную сумму выигрыша, передает KTNV. По словам руководства казино, это самый крупный джек-пот за всю 60-летнюю историю заведения.

Впрочем, вполне вероятно, что этот случай – всего лишь часть рекламной акции казино с целью привлечь клиентов, мечтающих о легких деньгах. Как правило, в заведениях такого рода людям редко удается выиграть такую крупную сумму денег.

Зато небольшие выигрыши очень подкупают новичков, заставляя играть снова и снова в расчете на большой куш. Такая увлеченность оборачивается серией проигрышей, заставляя разгоряченного клиента тратить все свои деньги на то, чтобы отыграться.