Подобрать ребенку спортивное занятие можно будет по Сети

На официальном портале мэра и правительства Москвы заработал онлайн-сервис, который позволит родителям самостоятельно в домашних условиях провести тестирование ребенка, чтобы узнать, какой из видов спорта больше всего ему подходит. Несколько тестов помогут оценить уровень физических и психических возможностей ребенка, после чего сайт выдаст заключение со списком подходящих видов спорта, а также перечень спортивных школ, где проходят занятия.