В редакцию телеканала пробралась опасная змея

Происшествие произошло в австралийском городе Дарвин. Сотрудники местного телеканала поутру обнаружили в журналистской комнате пригревшуюся у теплых компьютеров устрашающего вида змею.

Укротить пресмыкающееся смогли с помощью вешалки для одежды и обычного пакета. Поймав гостью, ее выпустили в ближайших кустах на волю. К слову, ромбический питон, который и пожаловал в ньюз-рум, неядовит и напугать может разве что устрашающим внешним видом.

Snakes in a newsroom: Watch as staff at @9NewsDarwin deal with a surprise guest pic.twitter.com/PbabURVcuL