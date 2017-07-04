Московские отели попались на афере с завышенными ценами

Столичные власти уличили руководство 57 гостиниц города в завышении цен в преддверии Кубка конфедераций. Нарушения были выявлены в ходе специальной проверки.
Портал мэра Москвы сообщает: в среднем цены были завышены на 20-30%. Владельцы гостиниц получили предупреждение с требованием скорректировать стоимость проживания, передает РИА ФАН.
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