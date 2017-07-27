Пожарный снял "боевик" о своей работе
Автор сообщил, что "сжал" час работы до двух с половиной минут. Еще несколько часов ушло на разборку и проливку территории.
За короткое время видеозапись набрала более 30 тысяч просмотров. Пользователи Сети восхитились работой пожарного и отметили, что ролик действительно похож на остросюжетный боевик.
Что стало причиной события, непонятно
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