Пожарный снял "боевик" о своей работе

Сотрудник МЧС и автор YouTube-канала MozgoDeflorator опубликовал видео борьбы с огнем в деревенском доме. Ролик он смонтировал в духе боевика.

Автор сообщил, что "сжал" час работы до двух с половиной минут. Еще несколько часов ушло на разборку и проливку территории.

За короткое время видеозапись набрала более 30 тысяч просмотров. Пользователи Сети восхитились работой пожарного и отметили, что ролик действительно похож на остросюжетный боевик.