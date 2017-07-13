Обновленным набережным Москвы-реки посвятили выставку

В стенах "Дома на Брестской" открылась тематическая выставка "Экскурсия по Москве-реке", на которой представлены проекты благоустройства набережных Москвы-реки, передает газета Центрального административного округа столицы "Москва Центр". Главная цель экспозиции – показать жителям города концепцию целостного развития прилегающих к основной водной артерии районов. Всего в городе планируется благоустроить порядка 73 километров набережных города.
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