В Москву вернулись ветер и гроза

Специалисты Росгидромета прогнозируют дождливую, но теплую погоду в столичном регионе 13 июля. "Ожидается облачность, будет идти дождь, местами прогремит гроза", – цитирует ТАСС представителя метеослужбы.
Воздух в городе прогреется до +22...+24. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Ночью – облачно с прояснениями, воздух остынет до +16...+18.
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