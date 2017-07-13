Москвичей предупредили о сильном тумане

На сайте столичного управления МЧС России появилось экстренное предупреждение о том, что в ближайшее время в Москве ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – туман с видимостью до 200-500 метров. Продержится он вплоть до 11:00 мск. Туман представляет опасность для людей с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, а также требует повышенного внимания от всех участников дорожного движения, напомнили в МЧС.