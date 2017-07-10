В Москве вернут экскурсии по строящимся станциям метро

Итоги саммита G20 В гостях у звезды Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Понедельник 10 июля
Лента новостей
16:11
Госдума поправит законопроект о курортном сборе
15:24
Внукам Путина сделали неожиданный подарок
15:20
Труп женщины год пролежал у кладбища в новой Москве
15:07
Вера Глаголева пустилась в пляс на свадьбе дочери
14:59
Регионы получат право вводить курортный сбор
14:54
Женщину с младенцем придавило ее же машиной (видео)
14:44
Корея отомстила России за Виктора Ана
14:43
Москвич десять лет держал мальчика в секс-рабстве
14:38
Два вида любовников старше 30 лет
14:30
На МКС отправляют гнома и медвежонка
14:14
60-летний Юрий Стоянов о внебрачной дочери
14:14
Фанаты русского рока извалялись в грязи
14:11
Тарасов притащил к матери очередную любовницу
14:08
Почему рухнул банк "Югра"
13:58
Володин: Средства от курортного сбора должны идти в муниципалитеты
13:46
Прототип iPhone 8 сравнили с Samsung Galaxy S8
13:40
Россиянам предложили отдохнуть в Испании бесплатно
13:32
Ревнивица избила мужа за лайки "уродинам"
13:28
Шепелев проигнорировал день рождения Фриске
13:17
Российский футболист найден мертвым в Абхазии
13:01
Изнасилованная Шурыгина промышляет грязным стриптизом
13:00
В Севастополе женщина до смерти закормила дочь кашей
12:55
Москвич десять дней держал тело матери в морозилке
12:47
Скромная Володина внезапно обнажилась на отдыхе
12:38
Трамп изменился после встречи с Путиным
12:23
Порошенко дал заднюю со вступлением в НАТО
11:54
87-летняя бабушка выжила после трех дней блужданий в лесу
11:39
Звезда "Дома-2" в тяжелом состоянии после 15-й пластики
11:29
На G20 спрятали украинских силовиков после встречи Путина и Трампа
11:27
Маша Малиновская призналась в наркомании
11:26
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
11:26
Почему не стоит доверять советам местных в турпоездках
11:20
Путин пошутил о слежке за Собяниным
11:09
В Петрозаводске поджигатель уничтожил семь автобусов
10:58
Путин назвал любимую машину
10:57
Под Петербургом за надругательство над ребенком задержали электрика
10:44
Возмутивший Путина "борзотой" директор завода пошел на крайние меры
10:41
Овсиенко о связи с Фадеевым: С ним интересно
10:34
Юный любовник довел до истерики Курочку из "Дома-2"
10:24
В банк "Югра" назначили временную администрацию
10:22
Американцам предсказали фиаско в Афганистане
10:17
В России упростили регистрацию ржавых авто
09:55
Проклова рассказала о ночи с Кикабидзе
09:46
Трампа мучают сомнения после встречи с Путиным
09:42
Шикарная свадьба Овечкина и Шубской
09:42
Таблетки от изжоги сокращают жизнь
09:38
Спасатели спешат к аварийно севшему Ми-8
09:35
Мать Бузовой врезала подлому Тарасову
09:30
Последствия смертельного ДТП с фурой под Петербургом попали на видео
09:28
Известный певец венчается с многодетной матерью
09:24
В Москве при пожаре погиб человек
09:12
Свыше 20 рейсов задержаны в Москве
09:07
Два московских банка лишились лицензии
09:06
Чемпионка Мустафина впервые опубликовала фото дочери
09:00
Блудливый поп сбежал от жены с долгами к любовнице в "Дом-2"
08:55
Когда в Москве благоустроят Чапаевский парк
08:53
Украинцам в России разрешат публично отрекаться от гражданства
08:48
В центре Москвы вырастет число точек доступа к бесплатному Wi-Fi
08:38
Между Владимиром Путиным и Меланьей Трамп возникла симпатия
08:32
Обвиняемых в нарушении ПДД лишат прав до суда
08:18
Москва решила поставить НАТО на место
08:01
Астрологический прогноз с 10 по 16 июля
07:59
Неделя в Москве начнется с потепления
07:52
Названа дата начала пляжного сезона в Москве
17:56
На МКАД мотоцикл столкнулся с двумя машинами
17:29
Дочь Глазунова назвала место его похорон
17:13
"Полиция" задержала Костюшкина (видео)
16:50
Смертью Носика заинтересовались следователи
16:30
На зеленой ветке московского метро случился сбой
16:22
У сына Рыбина и Сенчуковой проблемы со здоровьем
16:21
Президентом "Нашествия" стал Сергей Шнуров
16:04
В Москве из окна общежития РУДН выпал человек
15:51
Вашингтон отчитал Порошенко за бардак в Донбассе
15:29
Олимпийского чемпиона заподозрили в употреблении допинга
15:07
Путин отбил яростные нападки Трампа
14:53
На выборах президента "Нашествия" идет подсчет голосов
14:38
В центре Москвы поймали торговца орденами
14:22
В тренера "Кубани" во время матча ударила молния
14:03
Художника Глазунова погубил московский ураган
13:47
Неуклюжий Трамп не смог вернуть фуражку солдату (видео)
13:33
Путин выразил соболезнования семье Глазунова
13:13
Саммит G20 под звуки поцелуев
12:57
Раскрыта тайна странной смерти россиянки на Крите
12:35
Юрий Антонов признался в чувствах к известной актрисе
12:16
Дворкович отжег на свадьбе у Овечкина и Шубской (видео)
12:02
В Барнауле на ребенка напал волк
11:58
Движение по Тверской улице открыли раньше срока
11:39
В Подмосковье в пятиэтажке прогремел взрыв
11:25
Скончался художник Илья Глазунов
11:22
Вдова о последних часах жизни Носика
11:01
Умер журналист Антон Носик
10:58
Галкин шокировал откровенной фотографией
10:37
На Пугачеву набросились из-за шумных кутежей
10:14
Стычку Путина и Трампа разобрали по минутам
09:58
Жизнь и смерть последней воровки в законе
18:02
Стала известна страна-хозяйка саммита G20 в 2018-м
18:02
Под Екатеринбургом разбился свадебный кортеж (видео)
17:57
Чемпионы мира сыграли в футбол с Общественной палатой
17:47
Глава Южной Осетии попал в ДТП
17:33
Путин раскусил Трампа
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев проигнорировал день рождения Фриске
Мать Бузовой врезала подлому Тарасову
Сестра запретила говорить о Жанне Фриске
Возмутивший Путина "борзотой" директор завода пошел на крайние меры
На Пугачеву набросились из-за шумных кутежей
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Общество

В Москве вернут экскурсии по строящимся станциям метро

прочитано 398 раз

Департамент строительства Москвы намерен возобновить бесплатные экскурсии для жителей города по строящимся станциям метрополитена, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы. "Мы расскажем об особенностях и “секретах” станций, о том, какие технологии применяются при строительстве метро", – пообещал руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев на Московском урбанистическом форуме. Продолжительность экскурсии составит от одного до двух часов. Оставить заявку можно будет на странице ведомства в социальных сетях. Счастливчиков выберут при помощи генератора случайных чисел. Ожидается, что для посещения будут открыты станции будущего Третьего пересадочного контура.

10 июля 2017, 11:45

комментарии

Политика

Белоруссия воткнула нож в спину России
Порошенко дал заднюю со вступлением в НАТО
На G20 спрятали украинских силовиков после встречи Путина и Трампа
Американцам предсказали фиаско в Афганистане

Шоу-бизнес

Вера Глаголева пустилась в пляс на свадьбе дочери
Подруги Барановской накинулись на Аршавина
60-летний Юрий Стоянов о внебрачной дочери
Тарасов притащил к матери очередную любовницу

Проишествия

Москвич десять лет держал мальчика в секс-рабстве
Ревнивица избила мужа за лайки "уродинам"
Москвич десять дней держал тело матери в морозилке
Раскрыта тайна странной смерти россиянки на Крите

Lifestyle

Почему жена художника Глазунова покончила с собой
Этуш заново учится ходить из-за страшной травмы
Юрий Николаев назвал самых ярких выпускников "Утренней звезды"
Деятели культуры поддержали предложение ОНФ об индексации президентских грантов
Шоу-бизнес

Известный певец венчается с многодетной матерью

Влюбленные рассказали о радостном событии
Шоу-бизнес

Маша Малиновская призналась в наркомании

Известная телеведущая уверена, что от ее зависимости нет исцеления
Происшествия

Москвич десять лет держал мальчика в секс-рабстве

Против него возбуждено уголовное дело
Шоу-бизнес

Вера Глаголева пустилась в пляс на свадьбе дочери

Актриса развлеклась во второй день торжества

Гороскоп

Астрологический прогноз с 10 по 16 июля
Самбурская выберет супруга из трех любовников
Совет на выходные
Отношения Тарасова и Костенко под угрозой

Фоторепортажи

Фанаты русского рока извалялись в грязи
Шикарная свадьба Овечкина и Шубской
Саммит G20 под звуки поцелуев
Как растет сын Жанны Фриске

Спорт

Корея отомстила России за Виктора Ана
Чемпионка Мустафина впервые опубликовала фото дочери
Знаменитая фигуристка пожаловалась на провалы в памяти
Теннисист съел муравья на матче Уимблдона (видео)

Регионы

Возмутивший Путина "борзотой" директор завода пошел на крайние меры
87-летняя бабушка выжила после трех дней блужданий в лесу
Президентом "Нашествия" стал Сергей Шнуров
Челябинец закопал расчлененного ребенка и помог его найти
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru