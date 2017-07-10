В Москве вернут экскурсии по строящимся станциям метро

Департамент строительства Москвы намерен возобновить бесплатные экскурсии для жителей города по строящимся станциям метрополитена, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы. "Мы расскажем об особенностях и “секретах” станций, о том, какие технологии применяются при строительстве метро", – пообещал руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев на Московском урбанистическом форуме. Продолжительность экскурсии составит от одного до двух часов. Оставить заявку можно будет на странице ведомства в социальных сетях. Счастливчиков выберут при помощи генератора случайных чисел. Ожидается, что для посещения будут открыты станции будущего Третьего пересадочного контура.

