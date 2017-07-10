Когда в Москве благоустроят Чапаевский парк

Городские власти приступили к реконструкции Чапаевского парка на севере Москвы в июне. Согласно существующим планам, закончатся работы до конца 2017 года. "Отремонтируем дорожки, обновим оборудование на детской и спортивной площадках, проведем озеленение, установим видеонаблюдение, освещение, лавки и урны", – цитирует сетевое издание m24.ru директора Мосгорпарка Вячеслава Дунаева. "Парк открыт еще в конце 19-го века, последний раз обновляли почти 90 лет назад", – заметил он. Вячеслав Дунаев подчеркнул, что после благоустройства Чапаевский парк сохранит свой исторический облик.