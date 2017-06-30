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Общество

Меркель восстала против геев

Фото: David McNew/Gettyimages.ru
Немецкий парламент удовлетворил требования сексуальных меньшинств и легализовал однополые браки на территории Германии. Примечательно, что федеральный канцлер Ангела Меркель проголосовала против.
прочитано 1926 раз

За принятие законопроекта о полной легализации однополых браков выступили 393 парламентария, против – 226, четверо воздержались, передает Deutsche Welle. Документ внесли на рассмотрение члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вместе с "левыми" и "зелеными".

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Оппозицию представлял консервативный блок во главе с руководителем Христианско-демократического союза Ангелой Меркель. Федеральный канцлер призвала однопартийцев голосовать не в соответствии с программой фракции, а по "зову совести". Сама она отказала меньшинствам в поддержке.

"Для меня брак, согласно основному закону, союз мужчины и женщины, поэтому я не голосовала за этот законопроект", – пояснила Меркель. При этом она подчеркнула, что принятие закона о легализации однополых браков "добавит частичку мира и социального единства" в немецкое общество.

Ранее глава Социал-демократической партии Германии Хубертус Хейл заявил, что его фракция вступит в коалиционное правительство после выборов в сентябре 2017 года при условии легализации однополых союзов. "Какая бы ни была образована коалиция, мы узаконим подобные браки в первые 100 дней после избрания", – сказал он.

Фактически немцы получили право регистрировать однополые браки еще в 2001 году. По состоянию на 2017-й в Германии отношения узаконили 34 тысяч гомосексуальных пар. Однако до принятия закона геи не могли пользоваться правами и льготами, предоставленными традиционным семьям.

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен просить немецких епископов отлучить от церкви всех парламентариев, выступивших за принятие закона. "Пускай они общаются с церковью сатаны. А христиане Германии должны объединиться и понять, что партии, которая отображает их интересы, нет", – цитирует его НСН".

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Kappeler

Оппозиционный настрой главы Христианско-демократического союза не защитил ее от угроз российского политика. "Теперь я буду просить, чтобы они убрали имя Христа из названия демократической партии, потому что Ангела Меркель вступила в сговор с Сатаной. Она поцеловала Сатану ради того, чтобы сформировать коалиционное правительство", – заявил Милонов. "То, что она отдалась суккубам и инкубам, – об этом писали еще ее прапрадедушки", – заключил депутат.

Автор: Константин Улюкаев30 июня 2017, 11:31
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