Меркель восстала против геев

За принятие законопроекта о полной легализации однополых браков выступили 393 парламентария, против – 226, четверо воздержались, передает Deutsche Welle. Документ внесли на рассмотрение члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вместе с "левыми" и "зелеными".

Оппозицию представлял консервативный блок во главе с руководителем Христианско-демократического союза Ангелой Меркель. Федеральный канцлер призвала однопартийцев голосовать не в соответствии с программой фракции, а по "зову совести". Сама она отказала меньшинствам в поддержке.

"Для меня брак, согласно основному закону, союз мужчины и женщины, поэтому я не голосовала за этот законопроект", – пояснила Меркель. При этом она подчеркнула, что принятие закона о легализации однополых браков "добавит частичку мира и социального единства" в немецкое общество.

Ранее глава Социал-демократической партии Германии Хубертус Хейл заявил, что его фракция вступит в коалиционное правительство после выборов в сентябре 2017 года при условии легализации однополых союзов. "Какая бы ни была образована коалиция, мы узаконим подобные браки в первые 100 дней после избрания", – сказал он.

