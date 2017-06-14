Вся правда о гей-любви

Актер Виктор Хьюго вступил в брачный союз с двумя своими партнерами, тем самым став первым в Колумбии, кто оформил официальный договор между тремя мужчинами. Dni.Ru поинтересовались у сексолога, зачем нужны такие браки и какие пагубные последствия от гей-союзов.

Однополый брак между тремя гомосексуалистами был зарегистрирован 12 июня в городе Медельин. Актер Виктор Хьюго оформил отношения со спортивным инструктором Джоном Алехандро Родригесом и журналистом Магнуэлем Хосе Бермудесом. Изначально брак планировался между четырьмя мужчинами, которые состояли в отношениях на протяжении четырех лет, но один из партнеров умер от рака.

Однополые браки разрешены в Колумбии с 2016 года. Но три человека одного пола официально поженились в этой стране впервые.

Влюбленные мужчины заявили, что их возмутило отсутствие юридических прав, которыми обычно пользуются семьи. Как отметил адвокат Герман Перфетти, в Колумбии существует множество однополых союзов из трех человек, но это первый случай, зарегистрированный официально. "Это признание того, что существуют и другие виды семей", – сказал он.

Публикация от Tym Moss (@tymmoss) Июн 14 2017 в 6:17 PDT

Кандидат медицинских наук Александр Полеев в интервью Dni.Ru сообщил, что тройные браки, особенно у геев, довольно распространенное явление. "Собственно, как и у гетеросексуалов. Так называемая "шведская семья" – когда три или четыре взрослых человека живут вместе – существует давно. Просто шведы люди разумные и им не приходит в голову оформлять эти отношения. Лет 30 назад – такие союзы считались будущим семьи. При всей шведской раскованности люди живут вместе практически всю жизнь. У них есть дети, причем определить, чьи именно, можно только при помощи ДНК. Ребенок обычно записывается на одного из родителей", – сообщил эксперт.

По мнению сексолога, в Латинской Америке вполне толерантно относятся к геям: "Смысл в оформлении тройного брака в Колумбии, скорее всего, в желании произвести впечатление, соригинальничать, и ,возможно, получить какие-то деньги. Скорее всего, это люди известные и поэтому имеют место элементы саморекламы".

Публикация от @belgayinsta Июн 13 2017 в 8:44 PDT

На вопрос, зачем оформлять тройственный союз официально, если можно просто жить вместе долгие годы, как это и происходит в Швеции, Полеев ответил: "Официальный брак заключается, во-первых, по чисто психологическим причинам – люди любят друг друга, ревнуют и хотят связать себя определенными моральными и нравственными обязательствами. Во-вторых, в таких браках есть элемент практический, как и в обычных, гетеросексуальных семьях".

По его словам, за рубежом, например, официальный брак дает много преимуществ и прав. "Во Франции любовника или любовницу не пустят в больницу к своему партнеру. Это разрешено только официальному мужу или жене. А в Великобритании льготы на проезд в общественном транспорте или на лекарства, распространятся на членов семей, но не на любовников или любовниц. Не стоит забывать и о юридических моментах, например о правах наследования", – раскрыл чисто меркантильные стороны таких союзов кандидат наук.

Бразилия легализовала однополые браки еще в 2013 году и начала регистрировать союзы из трех человек, как мужские, так и женские. Александр Полеев уверен: "При всем либерализме Европы тройственный союз на территории заключен не будет. Та же тенденция и в России."