Связавшие животных с сексом зоозащитники смутили Сеть

Эпатажную рекламную кампанию, призванную убедить отказаться от мяса ради улучшения качества сексуальной жизни, запустили американские зоозащитники. В соцсетях считают, что плакаты от PETA скорее пропагандируют зоофилию.

"Мясо мешает вашей сексуальной жизни!" – слоган, который в своей новой рекламной кампании используют защитники животных из организации PETA – People for the Ethical Treatment of Animals. Изображенные на плакатах зоозащитников "люди, которые за этичное обращение с животными" (так переводится название организации) скорее похожи на извращенцев, испытывающих к зверушкам теплые чувства совершенно другого плана. Так утверждают пользователи соцсетей, которых от плакатов PETA взяла оторопь.

"Постеры привлекли внимание пользователей социальных сетей. Далеко не всем из них картинки показались однозначными. Многие сочли, что реклама больше свидетельствует о том, что у любовников был секс с животным, который никому не принес удовольствия", – отмечает Лента.ru.



Рекламные щиты PETA появились в штатах Техас, Северная Каролина и Джорджия. Это традиционные американские производители говядины, свинины и птицы в США. "В объявлениях показаны корова, свинья и курица, лежащие в постели между разочарованными любовниками. Плакаты размещены с целью напомнить, что закупоривание артерий вследствие мясоедения сильно влияет на происходящее - или не происходящее – в спальне", – поясняют авторы рекламной кампании.

"Холестерин в мясе, яйцах и молочных продуктах вызывает закупорку артерий и замедляет поток крови ко всем органам тела, не только к сердцу", – тонко намекают в PETA.



"Новый плакат кампании PETA. Это выглядит словно два парня были втроем с курицей, и курица полностью взорвала им мозг", – написала пользователь под ником Angela Night‏ в Twitter.

На самом деле постоянный сексуальный подтекст, нещадно эксплуатируемый организацией, порядком поднадоел пользователям. В комментариях прямо об этом говорят. Чего стоят, например, видеоролики, в которых сравнивают секс вегана (продолжительный и страстный) и секс мясоеда (ни то, ни се и приносящий только разочарование) или заявление PETA о скором открытии специального порносайта в защиту животных.