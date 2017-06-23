ВМФ ударил крылатыми ракетами по террористам в Сирии
Видео запуска крылатых ракет "Калибр" кораблями российского Военно-морского флота опубликовано в Сети. В Министерстве обороны удар по боевикам назвали ювелирным, передает НТВ.ru.
"В результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов "Исламского государства" (запрещенная в России организация. – Прим. ред.) в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракетой "Калибр" сдетонировал арсенал", – сообщили в ведомстве. Уцелевших боевиков добили самолеты Воздушно-космических сил.
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