Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Общество

ВМФ ударил крылатыми ракетами по террористам в Сирии

Фото: China Photos /Gettyimages.ru
Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по базам террористов в Сирии. Боевики подверглись обстрелу и с моря, и с воздуха.
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Видео запуска крылатых ракет "Калибр" кораблями российского Военно-морского флота опубликовано в Сети. В Министерстве обороны удар по боевикам назвали ювелирным, передает НТВ.ru.

"В результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов "Исламского государства" (запрещенная в России организация. – Прим. ред.) в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракетой "Калибр" сдетонировал арсенал", – сообщили в ведомстве. Уцелевших боевиков добили самолеты Воздушно-космических сил.

Автор: Евгений Мышко23 июня 2017, 09:22

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