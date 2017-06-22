ДТП с "пьяным" мальчиком Муж Жасмин получил 7,5 года тюрьмы Эксклюзив Интервью Дом-2

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Общество

Великобритания осталась без наследника престола

Елизавета II. Фото: Geoff Pugh - WPA Pool /Getty Images
Никто из членов королевской семьи Великобритании не хочет занимать место монарха. Тем не менее, при необходимости они будут готовы исполнить все возложенные на них обязательства.
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Принц Гарри прокомментировал современное состояние британской монархии как политической системы, передает Newsweek. По его словам, члены королевской семьи хотят продолжить дело Елизаветы II в "позитивном ключе, которого она добилась более чем за 60 лет правления". "Но мы не хотим занимать ее место", – подчеркнул он.

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По словам принца, он вместе с родственниками "участвует в модернизации британской монархии". "Мы делаем это не для себя, а во благо народа", – заявил он. "Есть ли хоть один член королевской семьи, который хочет стать королем или королевой? Не думаю, но мы исполним свой долг, когда придет время", – подчеркнул Гарри.

Примечательно, что во время интервью принц несколько раз заявил, что он хотел бы быть кем угодно, только не тем, кем он является сейчас. Тем не менее, сейчас он хочет использовать свой статус для того, чтобы народ перестал его идентифицировать исключительно как члена королевской семьи.

"Я хочу сделать что-нибудь со своей жизнью", – сказал сын королевы. "Кажется, у меня есть маленькое "окно", когда люди заинтересованы во мне – до тех пор, пока дети принца Уильяма не вырастут. Я должен использовать это время с максимальной пользой", – считает он. Добавим, что принц Гарри – второй в очереди на престол, главным наследником считается старший сын Елизаветы II принц Уэльский Чарльз.

Напомним, 4 мая 2017 года принц Филипп объявил, что больше не будет участвовать в публичных мероприятиях как один, так и со своей супругой Елизаветой II. До августа 2017 года он посетит уже запланированные встречи, но после этого перестанет принимать новые приглашения. Королева поддержала решение мужа.

Автор: Константин Улюкаев22 июня 2017, 18:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муж Елизаветы II отказался выходить в свет

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