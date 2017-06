Великобритания осталась без наследника престола

Принц Гарри прокомментировал современное состояние британской монархии как политической системы, передает Newsweek. По его словам, члены королевской семьи хотят продолжить дело Елизаветы II в "позитивном ключе, которого она добилась более чем за 60 лет правления". "Но мы не хотим занимать ее место", – подчеркнул он.

По словам принца, он вместе с родственниками "участвует в модернизации британской монархии". "Мы делаем это не для себя, а во благо народа", – заявил он. "Есть ли хоть один член королевской семьи, который хочет стать королем или королевой? Не думаю, но мы исполним свой долг, когда придет время", – подчеркнул Гарри.

Примечательно, что во время интервью принц несколько раз заявил, что он хотел бы быть кем угодно, только не тем, кем он является сейчас. Тем не менее, сейчас он хочет использовать свой статус для того, чтобы народ перестал его идентифицировать исключительно как члена королевской семьи.

"Я хочу сделать что-нибудь со своей жизнью", – сказал сын королевы. "Кажется, у меня есть маленькое "окно", когда люди заинтересованы во мне – до тех пор, пока дети принца Уильяма не вырастут. Я должен использовать это время с максимальной пользой", – считает он. Добавим, что принц Гарри – второй в очереди на престол, главным наследником считается старший сын Елизаветы II принц Уэльский Чарльз.

If what Prince Harry says is true, we need a national debate about ending the monarchy. We need willing heads of state, not reluctant royals