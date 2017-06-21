Почему Елизавета II отказалась от короны
Королева Великобритании в этот раз прибудет в парламент с вопиющими нарушениями традиций. Тому есть свои причины.
На открытии парламентской сессии нового созыва Ее Величество появится в штатской одежде. Церемониального облачения не будет. В гражданском будет и ее супруг. Кроме того, в парламент царственная пара прибудет не в традиционной карете, а в автомобиле.
Причин нарушения протокола несколько. Во-первых, возраст королевы: в 91 год нести на голове полуторакилограммовую диадему непросто. Кроме того, стоит учитывать внеочередной характер нынешних парламентских выборов. По этой причине не был должным образом отрепетирован церемониал и не подготовлена тронная речь.
"Все дело в том, что состоялись внеочередные выборы. А обычно подобную церемонию по протоколу репетируют. В данном случае времени на это не было", – пояснила руководитель центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Отметим, традиции нарушаются при Елизавете II не впервые. Прецедент произошел в 1974 году. Тогда в британский парламент тоже были проведены внеочередные выборы.
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