Почему Елизавета II отказалась от короны

В этот раз ежегодный визит в парламент Елизавета II совершит в обычной одежде, а не в церемониальном облачении. В штатском будет и ее супруг: он решил надеть фрак.

Королева Великобритании в этот раз прибудет в парламент с вопиющими нарушениями традиций. Тому есть свои причины.

На открытии парламентской сессии нового созыва Ее Величество появится в штатской одежде. Церемониального облачения не будет. В гражданском будет и ее супруг. Кроме того, в парламент царственная пара прибудет не в традиционной карете, а в автомобиле.

Причин нарушения протокола несколько. Во-первых, возраст королевы: в 91 год нести на голове полуторакилограммовую диадему непросто. Кроме того, стоит учитывать внеочередной характер нынешних парламентских выборов. По этой причине не был должным образом отрепетирован церемониал и не подготовлена тронная речь.

"Все дело в том, что состоялись внеочередные выборы. А обычно подобную церемонию по протоколу репетируют. В данном случае времени на это не было", – пояснила руководитель центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Отметим, традиции нарушаются при Елизавете II не впервые. Прецедент произошел в 1974 году. Тогда в британский парламент тоже были проведены внеочередные выборы.