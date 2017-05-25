Елизавета II оказалась в больнице после теракта
Глава королевства приехала в больницу в синем пальто и оранжевой шляпе, передает Daily Mail. Елизавета II поблагодарила медицинский персонал за заботу о пострадавших детях, после чего навестила их в палатах.
"Это ужасно. Это безнравственно. Как можно на них нападать?" – сказала королева Великобритании. Ранее она уже отмечала юный возраст пострадавших во время взрыва на концерте певицы Арианы Гранде.
Добавим, что в результате трагедии в больнице Royal Manchester Children's Hospital оказались 14 детей, четверо из них – в критическом состоянии. Всего в городских больницах остаются 64 человека.
Ранее Елизавета II при обращении к жителям Великобритании назвала теракт в Манчестере "варварством". "Я выскажу общее мнение, выразив свое сочувствие всем, кого коснулось это страшное событие, и в особенности друзьям и родным тех, кто погиб или пострадал", – сказала она.
Напомним, взрыв прогремел сразу после окончания концерта певицы Арианы Гранде на площадке "Манчестер Арена". По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека, среди них – 12 детей. Ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в России экстремистская организация "ИГ". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической опасности до "критического", что подразумевает неизбежность будущих атак.
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