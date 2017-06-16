Пышногрудая бразильянка бросила вызов силиконовым куклам
Заинтересовавшая Сеть девушка живет в бразильском городке Гама. Сравнительно недавно она пришла в модельный бизнес, однако сейчас у нее уже подписан действующий контракт с рекламным агентством.
На аккаунт юной бразильянки в соцсети Instagam подписано уже более 55 тысяч человек. При этом стоит учитывать, что сама страничка была создана лишь в апреле 2017 года и за это время девушка успела опубликовать лишь 44 фотографии. Тем не менее каждая из них набирает около тысячи "лайков".
Пользователи Сети не стесняются высказывать в комментариях к фотографиям Джулии свое восхищение ее естественной красотой. "Ах, какая ты счастливая девушка, у тебя есть все", – написал пользователь lotusalsalam, говоря о фигуре модели.
Однако нашлись и те, кто раскритиковал фотографии Джулии Пиментел. Многие из них отметили, что девушка публикует чересчур откровенные снимки. "Несовершеннолетняя, а уже испорчена", – написал на русском языке один из пользователей Instagram. Добавим, что свою старую страничку в соцсети она удалила по требованию матери, увидевшей ее эротическую фотосессию в интернете.
Примечательно, что на американском онлайн-форуме "Маленькая некрасивая лгунья" специалисты проанализировали фотографии и поставили под сомнение натуральность ее красоты. Они нашли прежний аккаунт девушки и сравнили ее внешность на новых и старых снимках. Эксперты заметили, что ее лицо и фигура сильно изменились за несколько лет, что может свидетельствовать о хирургическом вмешательстве.
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