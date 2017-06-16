Названа средняя стоимость выпускного в Москве

Специалисты выяснили, во сколько в среднем обходится выпускной вечер в Москве. В 2017 году жителям столицы за отдых ребенка придется заплатить около 30 тысяч рублей, сообщили в агентстве городских новостей "Москва".

Расходы на банкетное меню составляют от трех тысяч рублей на человека, передает НСН. Больше всего придется потратить на покупку нарядов. На оформление праздника уходит в общей сложности около 25 тысяч, а услуги профессионального ведущего обойдутся в 40 тысяч.