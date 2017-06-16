Карту "Тройка" можно пополнить по-новому

Столичные власти рассказали о новом способе пополнения карты "Тройка". Теперь перевести деньги на билет можно в режиме онлайн без использования желтого валидатора, установленного в вестибюлях станций метрополитена, передает сетевое издание m24.ru.

Функция доступна обладателям смартфонов на базе Android: счет пополнится посредством NFC-соединения. Пользователям будет достаточно приложить карту к телефону.