У "ИГ" появилась новая столица

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" сменила столицу. Главари организации сбежали из Ракки и Мосула в сирийский город Меядин, передает Lenta.ru.
Крупнейшие поселения, занятые боевиками, штурмует международная коалиция. Операцией руководят американские военные.
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