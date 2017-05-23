В мире стали рождаться кристальные дети

В 1980-е годы появился феномен знаменитых детей индиго (по цвету ауры), ставший темой активных обсуждений лишь в 90-х. Нынче эти дети выросли, уступив дорогу поколению, называемому "кристальные дети". Считается, что они – мощно эволюционировавшие духовные существа, отправленные на Землю нести любовь и доброту, а также вернуть землянам их утраченную связь с природой. Исследователи феномена кристальных детей уверены в том, что они несут духовное пробуждение и шанс спасения для человечества, а также "подталкивают" эволюцию к более высокой духовности. Их миссия в том, чтобы избавить человечество от власти материализма и укрепить нравственность, доброту, и, прежде всего, любовь.

Эти дети начали приходить на Землю с самого начала XXI века. В жизни они руководствуются своими сердцами, а отнюдь не разумом. Такие дети жизнерадостны, заботливы и не обременены социальными ограничениями. Это идеалисты до крайностей, поступающие всегда по-своему и живущие в соответствии со своими убеждениями и принципами.

Так кто же они, и что их отличает от обычных детей?

Невербальность коммуникаций

Кристальных детей считают некоммуникабельными, поскольку они, как правило, начинают достаточно поздно разговаривать. Ряд экспертов видят в этом индикатор их мощной связи с "ангельским" миром и полагают, что дети приходят на нашу Землю, но на физическом плане слабо с ней связаны. В результате им масштабно ставят неверные диагнозы: аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью и синдром Аспергера.

Телепатия, интуиция и экстрасенсорика

Кристальным детям присущи и экстрасенсорные, и телепатические способности, и редкая интуиция. Если в начале жизни такие дети считаются некоммуникабельными, то многие их родители убедительно заявляют, что с малышами легко общаться с помощью мыслей, телепатически.

Альтернативные коммуникационные методы

Кристальные дети запросто могут общаться посредством альтернативных методов коммуникаций: скажем, с помощью уникального языка жестов или же набора определенных звуков, а еще чаще песен. По мере того как малыши растут и адаптируются к нашему миру, у них начинают развиваться и вербальные навыки общения.

Они руководствуются не разумом, а сердцем

Их этика и ценности несут духовный характер, и они безмерно ценят цельность и честность. На самом деле, они максимально внимательны к собственной природе, и ими преимущественно правят их сердца. Кристальные дети не признают компромиссов в спорных и щекотливых ситуациях, и никогда не делают того, к чему их душа не лежит.

Физическая уязвимость

Еще одна из форм их обостренной чувствительности затрагивает тело физическое. Кристальные дети заметно подвержены пищевой аллергии или аллергическим реакциям на лекарства. А еще они чрезмерно чувствительны к среде, в которой живут, не вынося громких звуков и шума.

Связь с животным миром

Кристальные дети настолько сильно ощущают свою взаимосвязь со всем живым, что нередко становятся инстинктивными вегетарианцами с ранних лет.

Восприимчивость к пище

Их исключительная восприимчивость к еде и загрязняющим веществам побудила многих родителей начать массовые протесты против ГМО. Реакция кристальных детей на наш мир говорит о том, что пора переходить к более естественному образу жизни, избавляясь от вредных и неорганических веществ.

Взгляд изнутри

Кристальные дети необычайно красивы, а их отличительная черта – это огромные, всезнающие глаза, через которые на вас глядит вся мудрость вселенной. Люди описывают их взгляд, как очень глубокий и пронзительный – от него может иногда даже становиться нескомфортно, словно это не малыш, а мудрый старец, сканирующий глазами вашу душу.

Безграничная любовь

Кристальные дети доброжелательно относятся ко всем и стараются передать людям ощущение любви, покоя и мира. Они открыты в своих симпатиях и любят объятия. Кроме того, им присущи сострадание и сочувствие.

Креативность

Эти дети весьма одаренные, особенно заметно их таланты проявляются в музыке. У них уникальные и удивительные способы самовыражения в различных видах искусства, где они достигают значительных высот, создавая впечатляющие творения.