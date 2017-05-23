Пожилой пингвин утешился аниме после измены подруги

Престарелого пингвина ради более сильного и молодого самца покинула подруга. Пережить расставание птице помогла фигурка анимешной Хулулу, установленная в вольере.

Служители японского зоопарка Миясиро говорят, что пингвин Грейп словно влюбился в нарисованную девчонку из мультсериала Kemono Friends. И пока его бывшая подруга крутила любовь с новым ухажером, он стал медиазвездой и популярным персонажем соцсетей, пишет Lenta.ru.

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Все свое время пингвин наматывал круги вокруг фигурки анимешной героини. Заметив это, сотрудники зоопарка даже пригласили в гости к Грейпу актрису Икуку Чикута, которая озвучивала Хулулу в медиафраншизе. Актриса не заставила себя долго уговаривать и с радостью посетила влюбленного в ее героиню пингвина.

Пользователей соцсетей растрогала история 20-летнего Грейпа, влюбленного в нарисованную девочку. Они стали размещать в интернете фан-арты и анимации, посвященные парочке.

К слову, пингвины редко доживают до такого возраста. Средняя продолжительность жизни этих птиц – от семи до 20 лет.