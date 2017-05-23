Пожилой пингвин утешился аниме после измены подруги
Служители японского зоопарка Миясиро говорят, что пингвин Грейп словно влюбился в нарисованную девчонку из мультсериала Kemono Friends. И пока его бывшая подруга крутила любовь с новым ухажером, он стал медиазвездой и популярным персонажем соцсетей, пишет Lenta.ru.
Все свое время пингвин наматывал круги вокруг фигурки анимешной героини. Заметив это, сотрудники зоопарка даже пригласили в гости к Грейпу актрису Икуку Чикута, которая озвучивала Хулулу в медиафраншизе. Актриса не заставила себя долго уговаривать и с радостью посетила влюбленного в ее героиню пингвина.
トークショー来てくださった皆さん、ありがとうございました！— 築田行子＊フルル (@ckik195) 20 мая 2017 г.
やまだおにいさん、グレープくん、ありがとうございました��✨#東武動物公園 #けものフレンズ pic.twitter.com/XS5l4veD72
Пользователей соцсетей растрогала история 20-летнего Грейпа, влюбленного в нарисованную девочку. Они стали размещать в интернете фан-арты и анимации, посвященные парочке.
フルルとずっと一緒にいたいグレープくんその２#けものフレンズ #東武動物公 pic.twitter.com/tFgaugoESG— Clern@Deadliner (@clernnn) 30 апреля 2017 г.
К слову, пингвины редко доживают до такого возраста. Средняя продолжительность жизни этих птиц – от семи до 20 лет.
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