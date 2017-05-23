"МегаФон" предложил клиентам компенсацию за сбой

"МегаФон" предложит своим клиентам три варианта компенсации за сбой в сети, произошедший 19 мая. По словам генерального директора компании Сергея Солдатенкова, абоненты могут выбрать 50 минут голосовой связи и гигабайт трафика либо два гигабайта трафика. Третий вариант – бесплатный просмотр одного из новых фильмов на "МегаФон.ТВ", пишет газета "Известия".

При этом Солдатенков заявил, что масштабный сбой в работе "МегаФона" произошел впервые. Сейчас сеть восстановлена и функционирует в штатном режиме.

