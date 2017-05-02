Жених бросил невесту из-за отсутствия мяса на свадьбе

В Индии жених отказался заключать брак с возлюбленной из-за того, что на банкете не оказалось мясных блюд. Семья невесты по причине недостатка средств организовала праздничный стол только из вегетарианских блюд.

Торжество планировалось 27 апреля в деревне Кулхеди в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Однако после неожиданного ухода жениха свадебная церемония оказалась на грани срыва.

Но ситуацию спал один из гостей. Мужчина быстро сделал брошенной невесте предложение руки и сердца. Она не растерялась и согласилась стать его женой, сообщает Outlook.

Одной из причин решения родственников невесты ограничиться только вегетарианскими блюдами стал резкий рост цен на мясо в штате. Таким образом местные власти борются с нелегальными скотобойнями, являвшимися основными поставщиками мяса на рынке.

Как писали Dni.ru, в октябре прошлого года в Москве молодожены сбежали со свадебного банкета, не оплатив по счету. Полиция задержала 41-летнего мужчину, заплатившего 20 тысяч рублей предоплаты за банкет стоимостью 100 тысяч.

Напомним, жених, когда ему выставили счет, покинул заведение вместе с гостями и супругой. В итоге молодожены провели первую брачную ночь в отделении полиции. Как утверждает жених, договаривались они с администрацией заведения на одну сумму, а в чеке увидели другую. По словам мужчины, сотрудники заведения потребовали заплатить за то, что гостей на свадьбе было больше.