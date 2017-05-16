Как заставить мозг работать на полную мощность

Разговоры с самим собой, особенно с использованием обращения к себе по имени и в третьем лице, вовсе не признак сумасшествия. Согласно последним исследованиям, скорее это признак гениальности, или как минимум высокой умственной концентрации.

Исследование провели ученые Бангорского университета. В нем приняли участие 28 добровольцев. Им предложили прочитать незнакомый текст – все равно, про себя или вслух – и выполнить содержащееся в нем задание. Исследователи в это время замеряли уровень внимания и концентрации участников эксперимента, сообщает The Conversation.

Те, кто проговаривал свои действия вслух, показал более высокие результаты по сравнению с молчунами. Как объясняют сами ученые, при проговаривании вслух своих действий повышается концентрация на конкретной цели. Следовательно, растет производительность и мотивация.

В действительности мы все время говорим сами с собой. Существуют даже специальные медитативные техники, останавливающие "внутренний диалог". Мы машинально произносим фразы вроде "где мои ключи?", "как же мне проехать в нужное место" или протягиваем знаменитое "таааааааак…", входя в пустую комнату. Такие разговоры-проговаривания помогают структурировать мысли, запланировать действия, испытать определенные эмоции – словом, управлять собой.

Швейцарский психолог Жан Пиаже давно заметил, что маленькие дети начинают контролировать свои действия, как только они осваивают азы языка. Прикоснувшись однажды нечаянно к горячему утюгу, ребенок впредь опасается приближаться к опасному прибору и аккуратно обходит его стороной, приговаривая "горячий, уйди". Привычка может остаться и в зрелом возрасте.

Чтение – еще один способ остановить внутренний диалог и сконцентрироваться на происходящих в тексте событиях. Кроме того, чтение развивает кругозор, эрудицию и грамотность, что прямо влияет на общий интеллектуальный уровень.

Поэтому, - делают вывод исследователи, – разговоры с самим собой скорее признак гениальности, а не психического расстройства. Так мы заставляем свой мозг заработать на полную мощь.