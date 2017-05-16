Какие парки Москвы благоустроят в ближайшее время

В столице готовится масштабное благоустройство восьми городских парков. В зеленых зонах появятсяспортплощадки и пункты проката инвентаря, сообщает сайт мэра Москвы.

Так, в ближайшее время озеленятГрачевский парк, "Мещерское", "Терлецкую дубраву", территории Братеевской и Строгинской пойм, а также парк "ЗИЛ", а также главную площадь Зеленограда – площадь Юности и зеленую зону, расположенную в Академическом районе ЮЗАО.

В указанных парках высадят новые деревья и кустарники, разобьют клумбы и цветники, засеют газоны многолетними травами. Также в этих местах отдыха появятся новые дорожки, тропинки, прогулочные зоны, вымощенные плиткой. Кроме того в зеленых зонах обновят систему освещения и создадут современные пункты охраны.