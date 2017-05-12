Москвичка осталась инвалидом после попытки удлинить ноги
Как рассказала пострадавшая, о стройных, длинных ногах она мечтала давно, и в 2015 году наконец-то решилась осуществить желаемое. Валентина выбрала клинику в Подмосковье, где ей пришлось заплатить почти 300 тысяч рублей.
В эту сумму вошла сама операция, а также медикаменты и последующая реабилитация. Как отметила женщина, медицинских противопоказаний к хирургической процедуре у нее не было.
В процессе операции москвичке сломали кости на ногах, а затем установили аппарат Илизарова, передает Life.ru. Однако после этого кости никак не срастались и медикам пришлось несколько раз переустанавливать держащие их спицы.
Устав от того, что ноги не заживают, Валентина обратилась к руководству клиники, потребовав вернуть ей деньги за операцию. Однако в больнице женщине навстречу идти не стали.
Из-за появившихся проблем со здоровьем Валентина стала инвалидом второй группы. Сейчас женщина передвигается в основном на костылях, при этом ее мучают сильные боли. Из-за плохого здоровья она была вынуждена бросить работу. Пострадавшая уже подала на клинику в суд, требуя компенсировать ей моральный и физический ущерб от некачественной операции.
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